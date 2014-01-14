O Swing Index é uma expressão matemática da atividade de operações para as últimas duas barras.

O indicador marca o preço "atual" do instrumento financeiro através da união dos preços atuais e de seus anteriores (Abertura, Máxima, Mínima e Fechamento). Os dados relativos aos preços de abertura devem estar disponíveis para o cálculo do índice.



As seguintes características do índice devem ser observadas:

O indicador descreve a volatilidade do preço;

É determinado o intervalo de preços a curto prazo:

A confusão causada por vários tipos de preços (Máxima, Mínima, Fechamento) é removido e é fornecido a possibilidade de determinar a força real e o sentido do movimento do mercado.



