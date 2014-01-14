CodeBaseSeções
Swing Index - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
O Swing Index é uma expressão matemática da atividade de operações para as últimas duas barras.

O indicador marca o preço "atual" do instrumento financeiro através da união dos preços atuais e de seus anteriores (Abertura, Máxima, Mínima e Fechamento). Os dados relativos aos preços de abertura devem estar disponíveis para o cálculo do índice.

As seguintes características do índice devem ser observadas:

  • O indicador descreve a volatilidade do preço;
  • É determinado o intervalo de preços a curto prazo:
  • A confusão causada por vários tipos de preços (Máxima, Mínima, Fechamento) é removido e é fornecido a possibilidade de determinar a força real e o sentido do movimento do mercado.

Indicador Swing Index

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/513

