BB 3sigma - indicador para MetaTrader 5

imchurch
2342
(21)
Bandas Bollinger +-3sigma.

Você pode alterar o período e a proporção do sigma (tamanho adequado de Desvio é de 0,5~1,0).

O indicador Bandas Bollinger(BB) é semelhante ao Envelopes. A única diferença é que as bandas do indicador Envelopes são traçadas a uma distância fixa (%) da média móvel, enquanto as Bandas Bollinger são plotadas a um certo número de desvios padrão longe dela. O Desvio padrão é uma medida de volatilidade, portanto as Bandas Bollinger ajustam-se às condições do mercado. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas ampliam e durante os períodos menos voláteis, elas contraem.

BB 3sigma

