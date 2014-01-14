Participe de nossa página de fãs
iS7N_TREND.mq5 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4191
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Agora é um indicador de tendência de duas cores (ou de dois modos), o número de barras para os cálculos pode ser especificado.
Além disso, você pode selecionar o modo (uma ou duas cores) e a cor da tendência altista e da tendência baixista.
O número de barras a trama é também pode ser alterado.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/135
