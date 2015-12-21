Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Background_Candles_Smoothed_Step_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1136
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador desenha candles médios de um timeframe maior, preenchendo retângulos coloridos através dos buffers DRAW_FILLING.
Dependendo da direção do candle, o corpo é pintado na cor verde ou rosa, as sombras são pintadas na cor ameixa claro ou verde limão.
Os candles somente são apresentados no gráfico se o corpo dos candles for maior do que o valor do parâmetro de entrada do indicador.
input uint Level=100; // O nível de disparo em pontos do gráfico de preços
Este indicador requer a compilação do arquivo Candles_Smoothed.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Fig.1. O indicador Background_Candles_Smoothed_Step_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14089
O indicador MA_Rounding implementado como uma sequência de candles. Os candles aparecem como um resultado relevante das timeseries dos preços processados pelo algoritmo MA_Rounding.MA_RoundingStDev
O indicador MA_Rounding com força de tendência adicional, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.
O indicador desenha candles de um timeframe maior do indicador MA_Rounding_Candle, preenchendo retângulos coloridos através dos buffers DRAW_FILLING.Exp_MA_Rounding_Candle
O Expert Advisor Exp_MA_Rounding_Candle baseia-se na mudança de cor do candle do indicador MA_Rounding_Candle.