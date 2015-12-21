CodeBaseSeções
Indicadores

Background_Candles_Smoothed_Step_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1136
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
O indicador desenha candles médios de um timeframe maior, preenchendo retângulos coloridos através dos buffers DRAW_FILLING.

Dependendo da direção do candle, o corpo é pintado na cor verde ou rosa, as sombras são pintadas na cor ameixa claro ou verde limão.

Os candles somente são apresentados no gráfico se o corpo dos candles for maior do que o valor do parâmetro de entrada do indicador.

input uint Level=100; // O nível de disparo em pontos do gráfico de preços

Este indicador requer a compilação do arquivo Candles_Smoothed.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Fig.1. O indicador Background_Candles_Smoothed_Step_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14089

