O indicador desenha candles médios de um timeframe maior, preenchendo retângulos coloridos através dos buffers DRAW_FILLING.

Dependendo da direção do candle, o corpo é pintado na cor verde ou rosa, as sombras são pintadas na cor ameixa claro ou verde limão.

Os candles somente são apresentados no gráfico se o corpo dos candles for maior do que o valor do parâmetro de entrada do indicador.

input uint Level= 100 ;

Este indicador requer a compilação do arquivo Candles_Smoothed.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Fig.1. O indicador Background_Candles_Smoothed_Step_HTF