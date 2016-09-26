CodeBaseKategorien
Indikatoren

Background_Candles_Smoothed_Step_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
701
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Indikator, der gemittelte Kerzen der größeren Timeframe als gefüllte Rechtcke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.

Je nach der Richtung der Kerze wird der Körper der Kerze grün oder rosa und die Schatten - hellgrün oder violett.

Die Kerzen erscheinen im chart nut in dem Fall, wenn der Körper der Kerze größer als der Wert des Inputparameters des Indikatora ist.

input uint Level=100; // Level der Auslösung in Punkten des Preischarts

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei Candles_Smoothed.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Background_Candles_Smoothed_Step_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14089

EA_SimpleTPSLpanel EA_SimpleTPSLpanel

Ein einfaches Bedienfeld TP/SL für MetaTrader 5.

MA_RoundingCandle MA_RoundingCandle

Der MA_Rounding Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels MA_Rounding Algorithmus.

Background_MA_Rounding_Candle_HTF Background_MA_Rounding_Candle_HTF

Ein Indikator, der die Kerzen des MA_Rounding_Candle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.

Exp_MA_Rounding_Candle Exp_MA_Rounding_Candle

Der Exp_MA_Rounding_Candle Experte basiert auf der Farbänderung der Kerzen des MA_Rounding_Candle Indikators.