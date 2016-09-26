Ein Indikator, der gemittelte Kerzen der größeren Timeframe als gefüllte Rechtcke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.

Je nach der Richtung der Kerze wird der Körper der Kerze grün oder rosa und die Schatten - hellgrün oder violett.

Die Kerzen erscheinen im chart nut in dem Fall, wenn der Körper der Kerze größer als der Wert des Inputparameters des Indikatora ist.

input uint Level= 100 ;

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei Candles_Smoothed.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Background_Candles_Smoothed_Step_HTF Indikator