und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Background_Candles_Smoothed_Step_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 701
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Indikator, der gemittelte Kerzen der größeren Timeframe als gefüllte Rechtcke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.
Je nach der Richtung der Kerze wird der Körper der Kerze grün oder rosa und die Schatten - hellgrün oder violett.
Die Kerzen erscheinen im chart nut in dem Fall, wenn der Körper der Kerze größer als der Wert des Inputparameters des Indikatora ist.
input uint Level=100; // Level der Auslösung in Punkten des Preischarts
Der Indikator benötigt die kompilierte Datei Candles_Smoothed.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der Background_Candles_Smoothed_Step_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14089
Ein einfaches Bedienfeld TP/SL für MetaTrader 5.MA_RoundingCandle
Der MA_Rounding Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels MA_Rounding Algorithmus.
Ein Indikator, der die Kerzen des MA_Rounding_Candle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.Exp_MA_Rounding_Candle
Der Exp_MA_Rounding_Candle Experte basiert auf der Farbänderung der Kerzen des MA_Rounding_Candle Indikators.