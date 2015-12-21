Participe de nossa página de fãs
Background_MA_Rounding_Candle_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1158
O indicador desenha candles de um timeframe maior do indicador MA_Rounding_Candle, preenchendo retângulos coloridos através dos buffers DRAW_FILLING.
Dependendo da direção do candles, o corpo é pintado em azul-celeste ou roxo, sombras são pintadas na cor ameixa claro ou azul pálido.
Este indicador requer a compilação dos arquivos MA_Rounding_Candle.mq5 e MA_Rounding.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Fig.1. O indicador Background_MA_Rounding_Candle_HTF
