Background_MA_Rounding_Candle_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1158
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
O indicador desenha candles de um timeframe maior do indicador MA_Rounding_Candle, preenchendo retângulos coloridos através dos buffers DRAW_FILLING.

Dependendo da direção do candles, o corpo é pintado em azul-celeste ou roxo, sombras são pintadas na cor ameixa claro ou azul pálido.

Este indicador requer a compilação dos arquivos MA_Rounding_Candle.mq5 e MA_Rounding.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Fig.1. O indicador Background_MA_Rounding_Candle_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14090

