Background_Candles_Smoothed_Step_HTF
此指标绘制更高时间帧的平均蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。
依据蜡烛条的方向，蜡烛条的实体分别被喷成绿色或粉红色, 影线分别被喷成浅绿或浅粉色。
仅当蜡烛条的实体大于指标输入参数的值时, 蜡烛条才会出现在图表上。
input uint Level=100; // 触发级别, 单位是价格图表的点数
此指标需要编译的指标文件 Candles_Smoothed.mq5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. Background_Candles_Smoothed_Step_HTF 指标
MA_RoundingCandle
指标 MA_Rounding 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 MA_Rounding 算法处理之后的结果。MA_RoundingStDev
指标 MA_Rounding 拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。
Background_MA_Rounding_Candle_HTF
此指标将绘制更高时间帧 MA_Rounding_Candle 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。Exp_MA_Rounding_Candle
此 Exp_MA_Rounding_Candle 自动交易程序是基于 MA_Rounding_Candle 指标蜡烛条的颜色变化。