此指标绘制更高时间帧的平均蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。

依据蜡烛条的方向，蜡烛条的实体分别被喷成绿色或粉红色, 影线分别被喷成浅绿或浅粉色。

仅当蜡烛条的实体大于指标输入参数的值时, 蜡烛条才会出现在图表上。

input uint Level= 100 ;

此指标需要编译的指标文件 Candles_Smoothed.mq5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. Background_Candles_Smoothed_Step_HTF 指标