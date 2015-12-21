CodeBaseSeções
Experts

Exp_MA_Rounding_Candle - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1113
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
O Expert Advisor Exp_MA_Rounding_Candle baseia-se na mudança de cor do candle do indicador MA_Rounding_Candle. Quando uma barra está fechando e houve mudança na cor do candle, então uma posição é formada.

Coloque os arquivos compilados MA_Rounding_Candle.ex5 e o MA_Rounding.ex5 no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

O arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh possibilita a utilização de Expert Advisors com corretoras que têm o spread diferente de zero e a opção do Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultado dos Testes para USDJPY H4 em 2014:

Fig.2. Resultado gráfico do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14095

