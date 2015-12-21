Participe de nossa página de fãs
O Expert Advisor Exp_MA_Rounding_Candle baseia-se na mudança de cor do candle do indicador MA_Rounding_Candle. Quando uma barra está fechando e houve mudança na cor do candle, então uma posição é formada.
Coloque os arquivos compilados MA_Rounding_Candle.ex5 e o MA_Rounding.ex5 no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
O arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh possibilita a utilização de Expert Advisors com corretoras que têm o spread diferente de zero e a opção do Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de negociação.
Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:
Fig.1. Exemplos de operações no gráfico
Resultado dos Testes para USDJPY H4 em 2014:
Fig.2. Resultado gráfico do teste
O indicador desenha candles de um timeframe maior do indicador MA_Rounding_Candle, preenchendo retângulos coloridos através dos buffers DRAW_FILLING.Background_Candles_Smoothed_Step_HTF
O indicador desenha candles médios de um timeframe maior, preenchendo retângulos coloridos através dos buffers DRAW_FILLING.
O indicador TriX implementado como uma sequência de candles.FrAMACandle
O indicador Fractal Adaptive Moving Average implementado como uma seqüência de candles.