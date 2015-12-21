Participe de nossa página de fãs
MA_RoundingStDev - indicador para MetaTrader 5
1082
O verdadeiro autor:
BACKSPACE
O indicador MA_Rounding com força de tendência adicional, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.
Se o desvio padrão do indicador MA_Rounding está entre os valores dos parâmetros DK1 e DK2, então um pequeno ponto colorido aparece na média móvel. A sua cor corresponde a direção da tendência atual.
input double dK1=1.5; // Coeficiente de filtro da Lei Quadrática 1 input double dK2=2.5; // Coeficiente de filtro da Lei Quadrática 2
Se o desvio padrão se torna maior do que o valor do parâmetro de entrada DK2, então aumenta o tamanho do ponto. Assim, ficamos com 3 níveis de Indicação da força de tendência:
- Fraca - sem pontos;
- Média - pequenos pontos coloridos;
- Forte - grandes pontos coloridos.
O indicador utiliza as classes СMoving_Average e CXMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O trabalho com esta classe foi descrito em detalhes no artigo "SÉRIE DE PREÇO MÉDIO PARA CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS SEM UTILIZAR BUFFERS ADICIONAIS".
Fig.1. O indicador MA_RoundingStDev
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14081
