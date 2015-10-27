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Индикаторы

Background_Candles_Smoothed_Step_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор, рисующий усредненные свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается в зеленый или розовый цвета, а тени — в салатовый или сливовый соответственно.

Свечки на графике появляются только в том случае, если тело свечи оказывается больше, чем величина входного параметра индикатора.

input uint Level=100; // Уровень срабатывания в пунктах ценового графика

Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора Candles_Smoothed.mq5.

Рис.1. Индикатор Background_Candles_Smoothed_Step_HTF

Рис.1. Индикатор Background_Candles_Smoothed_Step_HTF

Chande Momentum Oscillator_Candle Chande Momentum Oscillator_Candle

Индикатор Chande Momentum Oscillator в свечном виде.

After Testing - Анализ операций After Testing - Анализ операций

Изменение отображения графических объектов, созданных тестером стратегий, и упрощение последующего визуального анализа.

Background_MA_Rounding_Candle_HTF Background_MA_Rounding_Candle_HTF

Индикатор, рисующий свечки индикатора MA_Rounding_Candle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Exp_MA_Rounding_Candle Exp_MA_Rounding_Candle

Эксперт Exp_MA_Rounding_Candle построен на основе изменения цвета свечек индикатора MA_Rounding_Candle.