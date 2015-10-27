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Background_Candles_Smoothed_Step_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, рисующий усредненные свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.
В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается в зеленый или розовый цвета, а тени — в салатовый или сливовый соответственно.
Свечки на графике появляются только в том случае, если тело свечи оказывается больше, чем величина входного параметра индикатора.
input uint Level=100; // Уровень срабатывания в пунктах ценового графика
Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора Candles_Smoothed.mq5.
Рис.1. Индикатор Background_Candles_Smoothed_Step_HTF
Индикатор Chande Momentum Oscillator в свечном виде.After Testing - Анализ операций
Изменение отображения графических объектов, созданных тестером стратегий, и упрощение последующего визуального анализа.
Индикатор, рисующий свечки индикатора MA_Rounding_Candle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.Exp_MA_Rounding_Candle
Эксперт Exp_MA_Rounding_Candle построен на основе изменения цвета свечек индикатора MA_Rounding_Candle.