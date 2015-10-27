Индикатор, рисующий усредненные свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается в зеленый или розовый цвета, а тени — в салатовый или сливовый соответственно.

Свечки на графике появляются только в том случае, если тело свечи оказывается больше, чем величина входного параметра индикатора.

input uint Level= 100 ;

Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора Candles_Smoothed.mq5.

Рис.1. Индикатор Background_Candles_Smoothed_Step_HTF