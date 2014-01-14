Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Candles_Smoothed - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2588
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Neste indicador, a suavização é aplicada a todos os elementos da vela de preço: Abertura, Mínima, Máxima e fechamento.
O indicador fornece uma clara representação gráfica da tendência do mercado atual. A cor da vela indica a direção da tendência e o tamanho de seu corpo mostra o força da tendência atual.
Este indicador permite selecionar um tipo de suavização entre as dez versões possíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/536
Indicador para negociação de dois ativos. Uma variante simplificada do indicador "ind_2_linep1.mq5"Float
Indicador que exibe o começo e o fim de uma tendência.
Indicador RSI desenhado com base nas séries de preço suavizado com uma linha de sinal adicionado.Renko Line Break
O indicador de Linha de Rompimento Renko é uma síntese dos gráficos Renko e três tipos de rompimento linerares.