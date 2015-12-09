コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Background_Candles_Smoothed_Step_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
832
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸から平均のローソクを描くインディケータです。

ローソクの傾向によって、ローソクの胴体は緑またはピンク色になり、また影は黄緑色または桃色になります。

チャート上のローソクは、ローソクの胴体がインディケータの入力パラメータよりも大きい場合にのみ出現します。

input uint Level=100; // カラーチャートポイントでのトリガーレベル

インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータCandles_Smoothed.mq5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

画像1インディケータ Background_Candles_Smoothed_Step_HTF

画像1インディケータ Background_Candles_Smoothed_Step_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14089

MA_RoundingCandle MA_RoundingCandle

ローソクタイプのインディケータ　MA_Rounding価格の時系列値に相応するアルゴリズムMA_Roundingによる処理からローソクが構成されます。

MA_RoundingStDev MA_RoundingStDev

インディケータ MA_Roundingは、標準偏差アルゴリズムに基づいて、トレンド力をカラーの点で追加表示するものです。

Background_MA_Rounding_Candle_HTF Background_MA_Rounding_Candle_HTF

DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータMA_Rounding_Candleのローソクを描くインディケータです。

Exp_MA_Rounding_Candle Exp_MA_Rounding_Candle

エキスパートアドバイザ Exp_MA_Rounding_Candleは、インディケータMA_Rounding_Candleの色の変化をベースに構築されています。