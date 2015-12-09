無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Background_Candles_Smoothed_Step_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 832
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸から平均のローソクを描くインディケータです。
ローソクの傾向によって、ローソクの胴体は緑またはピンク色になり、また影は黄緑色または桃色になります。
チャート上のローソクは、ローソクの胴体がインディケータの入力パラメータよりも大きい場合にのみ出現します。
input uint Level=100; // カラーチャートポイントでのトリガーレベル
インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータCandles_Smoothed.mq5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
画像1インディケータ Background_Candles_Smoothed_Step_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14089
MA_RoundingCandle
ローソクタイプのインディケータ MA_Rounding価格の時系列値に相応するアルゴリズムMA_Roundingによる処理からローソクが構成されます。MA_RoundingStDev
インディケータ MA_Roundingは、標準偏差アルゴリズムに基づいて、トレンド力をカラーの点で追加表示するものです。
Background_MA_Rounding_Candle_HTF
DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータMA_Rounding_Candleのローソクを描くインディケータです。Exp_MA_Rounding_Candle
エキスパートアドバイザ Exp_MA_Rounding_Candleは、インディケータMA_Rounding_Candleの色の変化をベースに構築されています。