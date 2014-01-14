CodeBaseSeções
PriceVSwma - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1406
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

perky_z

Variação sobre o tema da combinação linear não trivial dos osciladores Estocásticos.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 30.10.2007.   

Fig.1 Indicador PriceVSwma

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1388

