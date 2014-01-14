Participe de nossa página de fãs
PriceVSwma - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1406
- 1406
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
perky_z
Variação sobre o tema da combinação linear não trivial dos osciladores Estocásticos.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 30.10.2007.
Fig.1 Indicador PriceVSwma
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1388
