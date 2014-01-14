CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Ergodic DTI-Oscillator Blau_Ergodic_DTI - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1453
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: Andrey N. Bolkonsky

O Ergodic DTI-Oscillator (baseado no Índice de Tendência Direcional) é descrito por William Blau no livro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".

  • WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Blau_Ergodic_DTI.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Ergodic DTI-Oscillator por William Blau

Ergodic DTI-Oscillator por William Blau

Cálculo:

O Ergodic DTI-oscilador é definido como se segue:

Ergodic_DTI(q,r,s,u) = DTI(q,r,s,u)

SignalLine(q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_DTI(q,r,s,u) ,ul)

onde:

  • Ergodic_DTI() - Linha Ergódica - Índice de Tendência Direcional DTI(q,r,s,u);
  • SignalLine() - Linha de Sinal - EMA (ul), aplicado a Linha Ergodic;
  • ul - período de uma linha de sinal suavizada.
Parâmetros de entrada:
  • graphic plot #0 - Linha Ergódica (Índice Direcional de Tendência)
    • q - número de barras, utilizado na apuração do DTI (por padrão q = 2);
    • r - período do 1º EMA, aplicada a DTI (por padrão r = 20);
    • s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
    • u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
  • graphic plot #1 - Linha de sinal:
    • ul - período de uma linha de sinal de suavização - EMA (ul), aplicado a Ergódica (por padrão ul = 3);
Notas:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. se  r, s or u é igual a 1, a suavização não é utilizada;
  • ul>0. Se ul = 1, a Linha de Sinal e Linha Ergodic são os mesmos;
  • Min. rates = (q-1+r+s+u+ul-4+1).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/385

PriceVSwma PriceVSwma

Variação sobre o tema da combinação linear não trivial dos osciladores Estocásticos.

MultiTrend_Signal_KVN MultiTrend_Signal_KVN

Indicador que se baseia no famoso trader Korykin.

Exp_EF_distance Exp_EF_distance

Sistema de negociação baseado na variação da direção de tendência mostrado pelo indicador EF_distance e na força da tendência determinado pelo indicador Flat-Trend.

A classe para desenhar o indicador RSI usando o buffer anel. A classe para desenhar o indicador RSI usando o buffer anel.

A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Índice de Força Relativa Relative Strength Index, RSI) utilizando o algoritmo do buffer anel.