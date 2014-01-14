Participe de nossa página de fãs
Ergodic DTI-Oscillator Blau_Ergodic_DTI - indicador para MetaTrader 5
Autor: Andrey N. Bolkonsky
O Ergodic DTI-Oscillator (baseado no Índice de Tendência Direcional) é descrito por William Blau no livro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
- WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Blau_Ergodic_DTI.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Ergodic DTI-Oscillator por William Blau
Cálculo:
O Ergodic DTI-oscilador é definido como se segue:
Ergodic_DTI(q,r,s,u) = DTI(q,r,s,u)
SignalLine(q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_DTI(q,r,s,u) ,ul)
onde:
- Ergodic_DTI() - Linha Ergódica - Índice de Tendência Direcional DTI(q,r,s,u);
- SignalLine() - Linha de Sinal - EMA (ul), aplicado a Linha Ergodic;
- ul - período de uma linha de sinal suavizada.
- graphic plot #0 - Linha Ergódica (Índice Direcional de Tendência)
- q - número de barras, utilizado na apuração do DTI (por padrão q = 2);
- r - período do 1º EMA, aplicada a DTI (por padrão r = 20);
- s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
- u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
- graphic plot #1 - Linha de sinal:
- ul - período de uma linha de sinal de suavização - EMA (ul), aplicado a Ergódica (por padrão ul = 3);
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. se r, s or u é igual a 1, a suavização não é utilizada;
- ul>0. Se ul = 1, a Linha de Sinal e Linha Ergodic são os mesmos;
- Min. rates = (q-1+r+s+u+ul-4+1).
