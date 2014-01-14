Participe de nossa página de fãs
A classe para desenhar o indicador RSI usando o buffer anel. - indicador para MetaTrader 5
A classe CRSIOnRingBuffer foi projetada para cálculo do indicador técnico Índice de Força Relativa (Relative Strength Index, RSI) utilizando o algoritmo do buffer anel.
Declaração
class CRSIOnRingBuffer : public CArrayRing
Título
#include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh>
O arquivo da classe CRSIOnRingBuffer.mqh deve ser colocado na pasta IncOnRingBuffer que precisa ser criada em MQL5\Include\. Dois arquivos com exemplos são utilizados pela classe a partir desta pasta que está anexado para a descrição. Arquivo com a classe do buffer anel e a classe Média Móvel também devem estar nesta pasta.
Métodos de classe
//--- método de inicialização: bool Init( // se com erro vai retornar "false", se bem sucedido - "true" int period = 14, // Período RSI ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMMA, // método suavizado int size_buffer = 256, // tamanho do buffer anel, o número de dados armazenados bool as_series = false // "true", se for uma série temporal, "false" se houver uma indexação comum nos dados de entrada );
//--- Método de cálculo baseado em série de tempo ou no buffer do indicador: int MainOnArray( // retorna o número de elementos processados const int rates_total, // o tamanho da array[] const int prev_calculated, // elementos processados na chamada anterior const double &array[] // a array dos valores de entrada );
//--- Método de cálculo com base em elementos de série separados da array double MainOnValue( // retorna o valor RSI para o elemento configurado const int rates_total, // o tamanho da array const int prev_calculated, // elementos processados da array const int begin, // a partir de onde os dados significativos da array iniciam const double value, // o valor do elemento da array const int index // o índice do elemento );
//--- Os métodos de acesso aos dados: int BarsRequired(); // Retorna o número necessário de barras para desenhar o indicador string Name(); // Retorna o nome do indicador int Period(); // Retorna o período string Method(); // Retorna o método na forma de linha de texto int Size(); // Retorna o tamanho do buffer anel
Os dados calculados do indicador a partir do buffer anel são possíveis de serem obtidos a partir da array usual. Por exemplo:
//--- A classe com os métodos de cálculo do indicador RSI: #include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh> CRSIOnRingBuffer rsi; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| função de iteração do indicador personalizado | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { //--- Cálculo do indicador baseado em preços de séries temporais : rsi.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... //--- Dados de uso do buffer anel "rsi", // por exemplo, copiar dados nos buffers do indicador: for(int i=start;i<rates_total;i++) { RSI_Buffer[i] = RSI[rates_total-1-i]; // linha do indicador } //--- Valor de retorno de prev_calculated para a próxima chamada: return(rates_total); }
Por favor, note que a indexação no buffer anel é a mesma que na série temporal.
Exemplos:
- O indicador calcula o arquivo Test_RSI_OnArrayRB.mq5 com base na série temporal de preço. A aplicação do método MainOnArray() é demonstrado.
- O arquivo Test_RSI_OnValueRB.mq5 demonstra a utilização do método MainOnValue(). No início, o indicador RSI é calculado e desenhado. Em seguida, com base na buffer anel deste indicador, mais um RSI é desenhado.
O resultado do trabalho do Test_RSI_OnArrayRB.mq5 com o tamanho do buffer de anel de 256 elementos
O resultado do trabalho do Test_RSI_OnValueRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos
Ao escrever código foram utilizados os desenvolvimentos da MetaQuotes Software Corp, Integer e GODZILLA.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1385
