A classe CRSIOnRingBuffer foi projetada para cálculo do indicador técnico Índice de Força Relativa (Relative Strength Index, RSI) utilizando o algoritmo do buffer anel.

Declaração

class CRSIOnRingBuffer : public CArrayRing

Título

#include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh>

O arquivo da classe CRSIOnRingBuffer.mqh deve ser colocado na pasta IncOnRingBuffer que precisa ser criada em MQL5\Include\. Dois arquivos com exemplos são utilizados pela classe a partir desta pasta que está anexado para a descrição. Arquivo com a classe do buffer anel e a classe Média Móvel também devem estar nesta pasta.

Métodos de classe

bool Init( int period = 14 , ENUM_MA_METHOD method = MODE_SMMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double value, const int index );

int BarsRequired(); string Name(); int Period (); string Method(); int Size();

Os dados calculados do indicador a partir do buffer anel são possíveis de serem obtidos a partir da array usual. Por exemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh> CRSIOnRingBuffer rsi; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { rsi.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) { RSI_Buffer[i] = RSI[rates_total- 1 -i]; } return (rates_total); }

Por favor, note que a indexação no buffer anel é a mesma que na série temporal.

Exemplos:

O indicador calcula o arquivo Test_RSI_OnArrayRB.mq5 com base na série temporal de preço. A aplicação do método MainOnArray() é demonstrado. O arquivo Test_RSI_OnValueRB.mq5 demonstra a utilização do método MainOnValue(). No início, o indicador RSI é calculado e desenhado. Em seguida, com base na buffer anel deste indicador, mais um RSI é desenhado.





O resultado do trabalho do Test_RSI_OnArrayRB.mq5 com o tamanho do buffer de anel de 256 elementos

O resultado do trabalho do Test_RSI_OnValueRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos



Ao escrever código foram utilizados os desenvolvimentos da MetaQuotes Software Corp, Integer e GODZILLA.