A classe para desenhar o indicador RSI usando o buffer anel. - indicador para MetaTrader 5

Konstantin Gruzdev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2053
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\IncOnRingBuffer\
crsionringbuffer.mqh (8.56 KB) visualização
cmaonringbuffer.mqh (14.9 KB) visualização
carrayring.mqh (6.64 KB) visualização
\MQL5\Indicators\IncOnRingBuffer\
test_rsi_onarrayrb.mq5 (2.87 KB) visualização
test_rsi_onvaluerb.mq5 (3.31 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A classe CRSIOnRingBuffer foi projetada para cálculo do indicador técnico Índice de Força Relativa (Relative Strength Index, RSI) utilizando o algoritmo do buffer anel.

Declaração

class CRSIOnRingBuffer : public CArrayRing

Título

#include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh>

O arquivo da classe CRSIOnRingBuffer.mqh deve ser colocado na pasta IncOnRingBuffer que precisa ser criada em MQL5\Include\. Dois arquivos com exemplos são utilizados pela classe a partir desta pasta que está anexado para a descrição. Arquivo com a classe do buffer anel e a classe Média Móvel também devem estar nesta pasta.

Métodos de classe

//--- método de inicialização:
bool Init(                              // se com erro vai retornar "false", se bem sucedido - "true" 
   int            period   = 14,        // Período RSI 
   ENUM_MA_METHOD method   = MODE_SMMA, // método suavizado
   int            size_buffer = 256,    // tamanho do buffer anel, o número de dados armazenados
   bool           as_series   = false   // "true", se for uma série temporal, "false" se houver uma indexação comum nos dados de entrada
   );
//--- Método de cálculo baseado em série de tempo ou no buffer do indicador:          
int MainOnArray(                  // retorna o número de elementos processados  
   const int     rates_total,     // o tamanho da array[]
   const int     prev_calculated, // elementos processados na chamada anterior
   const double &array[]          // a array dos valores de entrada
   );
//--- Método de cálculo com base em elementos de série separados da array            
double MainOnValue(              // retorna o valor RSI para o elemento configurado
   const int    rates_total,     // o tamanho da array
   const int    prev_calculated, // elementos processados da array
   const int    begin,           // a partir de onde os dados significativos da array iniciam
   const double value,           // o valor do elemento da array
   const int    index            // o índice do elemento
   );

//--- Os métodos de acesso aos dados: 
int    BarsRequired();   // Retorna o número necessário de barras para desenhar o indicador
string Name();           // Retorna o nome do indicador
int    Period();         // Retorna o período 
string Method();         // Retorna o método na forma de linha de texto 
int    Size();           // Retorna o tamanho do buffer anel

Os dados calculados do indicador a partir do buffer anel são possíveis de serem obtidos a partir da array usual. Por exemplo:

//--- A classe com os métodos de cálculo do indicador RSI:
#include <IncOnRingBuffer\CRSIOnRingBuffer.mqh>
CRSIOnRingBuffer rsi;

...

//+------------------------------------------------------------------+
//| função de iteração do indicador personalizado                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int    rates_total, 
                const int    prev_calculated, 
                const int    begin, 
                const double &price[]) 
  {
//--- Cálculo do indicador baseado em preços de séries temporais :
  rsi.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price);

...

//--- Dados de uso do buffer anel "rsi",
//    por exemplo, copiar dados nos buffers do indicador:
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      RSI_Buffer[i]   = RSI[rates_total-1-i];          // linha do indicador
     }
//--- Valor de retorno de prev_calculated para a próxima chamada:
   return(rates_total);
  }

Por favor, note que a indexação no buffer anel é a mesma que na série temporal.

Exemplos:

  1. O indicador calcula o arquivo Test_RSI_OnArrayRB.mq5 com base na série temporal de preço. A aplicação do método MainOnArray() é demonstrado.
  2. O arquivo Test_RSI_OnValueRB.mq5 demonstra a utilização do método MainOnValue(). No início, o indicador RSI é calculado e desenhado. Em seguida, com base na buffer anel deste indicador, mais um RSI é desenhado.


O resultado do trabalho do Test_RSI_OnArrayRB.mq5 com o tamanho do buffer de anel de 256 elementos

O resultado do trabalho do Test_RSI_OnValueRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos

Ao escrever código foram utilizados os desenvolvimentos da MetaQuotes Software Corp, Integer e GODZILLA.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1385

