Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Flat-Trend - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2504
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Sergey
Este indicador nos mostra se o mercado está lateralizado ou com uma tendência definida.
A vela rosa significa que o mercado está com uma tendência, a cinza ele está lateralizado, a violeta ele está em uma transição de uma tendência ou lateralização.
Fig.1 Indicador Flat-Trend
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1303
ytg_Change_Price_Percent
Este indicador exibe a variação de preço em percentagem para quatro ativos financeiros selecionados.Exp_XRVI
Sistema de negociação baseado no oscilador XRVI.
BullsBearsVolume
O indicador mostra a força dominante do movimento do mercado (touros-ursos) para o volume.Exp_ColorMETRO
Sistema de negociações baseado no indicador ColorMETRO.