Flat-Trend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
2504
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Sergey

Este indicador nos mostra se o mercado está lateralizado ou com uma tendência definida.

A vela rosa significa que o mercado está com uma tendência, a cinza ele está lateralizado, a violeta ele está em uma transição de uma tendência ou lateralização.

Fig.1 Indicador Flat-Trend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1303

