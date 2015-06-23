Participe de nossa página de fãs
Ozymandias Signal Module - biblioteca para MetaTrader 5
1905
Módulo de sinais de negociação para Assistente MQL5 baseado no Ozymandias_Lite - uma versão leve do popular indicador.
O indicador e um exemplo de Expert Advisor são fornecidos aqui.
Fig.1. Demonstração do módulo usando barras geradas
Dicas:
- O módulo é útil como um filtro tendência nos Expert Advisors.
- Para obter resultados mais estáveis é melhor usar o módulo juntamente com outros sinais ou pelo preço dos módulos.
- O módulo e o exemplo de Expert Advisor exigem que o arquivo do indicador Ozymandias_Lite seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12871
