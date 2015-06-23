CodeBaseSeções
Bibliotecas

Ozymandias Signal Module - biblioteca para MetaTrader 5

Andrey Shpilev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1905
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\Expert\MySignals\
SignalOzymandias.mqh (7.58 KB) visualização
\MQL5\Experts\
OzymandiasModuleTest.mq5 (7.14 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
ozymandias_lite.mq5 (5.98 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Módulo de sinais de negociação para Assistente MQL5 baseado no Ozymandias_Lite - uma versão leve do popular indicador.

O indicador e um exemplo de Expert Advisor são fornecidos aqui.

Demonstração do módulo

Fig.1. Demonstração do módulo usando barras geradas

Dicas:

  • O módulo é útil como um filtro tendência nos Expert Advisors.
  • Para obter resultados mais estáveis é melhor usar o módulo juntamente com outros sinais ou pelo preço dos módulos.
  • O módulo e o exemplo de Expert Advisor exigem que o arquivo do indicador Ozymandias_Lite seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12871

