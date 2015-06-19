Participe de nossa página de fãs
QQECandle - indicador para MetaTrader 5
- 1241
O indicador QQE implementado como uma seqüência de candles (velas). Os Candles aparecem como resultado dos preços importantes em séries de tempo processados pelo algoritmo do QQE.
Na maioria das situações, esta abordagem será mais informativa com a finalidade de análise.
input mode Mode=MODE_DIFF; // variante de algoritmo
Dependendo do valor do parâmetro de entrada "Mode", o indicador utiliza um dos três métodos de cálculo:
- Cálculo pela linha principal;
- Cálculo pela linha de sinal;
- Cálculo pela diferença entre as linhas principal e de sinal.
Este indicador requer que o arquivo QQECloudX.ex5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
O indicador utiliza classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiar para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buferrs adicionais".
Fig.1. O indicador QQECandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12864
Versão simplificada do Ozymandias com linhas da banda do preço removidas.ColorHMA_StDev
O indicador ColorHMA mostrando tendência adicional de força, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.
Indicador de seta tipo Semáforo com base no oscilador QQE.BackgroundCandle_QQECloudX_HTF
O indicador desenha candles (velas) como retângulos coloridos de timeframe maior com base nos valores do indicador QQECloudX.