QQECandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1241
(17)
O indicador QQE implementado como uma seqüência de candles (velas). Os Candles aparecem como resultado dos preços importantes em séries de tempo processados pelo algoritmo do QQE.

Na maioria das situações, esta abordagem será mais informativa com a finalidade de análise.

input mode Mode=MODE_DIFF; // variante de algoritmo

Dependendo do valor do parâmetro de entrada "Mode", o indicador utiliza um dos três métodos de cálculo:

  1. Cálculo pela linha principal;
  2. Cálculo pela linha de sinal;
  3. Cálculo pela diferença entre as linhas principal e de sinal.

Este indicador requer que o arquivo QQECloudX.ex5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

O indicador utiliza classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiar para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buferrs adicionais".

Fig.1. O indicador QQECandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12864

