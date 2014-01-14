CodeBaseSeções
QQECloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
qqe.mq5 (9.92 KB) visualização
qqecloud.mq5 (8.92 KB) visualização
O autor do artigo:

EarnForex

O QQECloud é um indicador de avaliação quantitativa e qualitativa baseado em cálculos muito complexos de indicadores RSI suavizados.

O indicador é realizado em duas variantes - a partir de duas linhas (QQE) e sob a forma da nuvem colorida (QQECloud).

O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Fig.1 Os indicadores QQE e QQECloud

Fig.1 Os indicadores QQE e QQECloud

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1599

