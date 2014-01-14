Participe de nossa página de fãs
O QQECloud é um indicador de avaliação quantitativa e qualitativa baseado em cálculos muito complexos de indicadores RSI suavizados.
O indicador é realizado em duas variantes - a partir de duas linhas (QQE) e sob a forma da nuvem colorida (QQECloud).
O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".
Fig.1 Os indicadores QQE e QQECloud
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1599
