EarnForex

O QQECloud é um indicador de avaliação quantitativa e qualitativa baseado em cálculos muito complexos de indicadores RSI suavizados.

O indicador é realizado em duas variantes - a partir de duas linhas (QQE) e sob a forma da nuvem colorida (QQECloud).

O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Fig.1 Os indicadores QQE e QQECloud