Experts

Exp_3XMA_Ishimoku - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1431
Avaliação:
(31)
Publicado:
Atualizado:
Sistema de negociação baseado no rompimento do indicador 3XMA_Ishimoku. O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra, quando a média móvel está fora da nuvem.

Coloque o arquivos compilados 3XMA_Ishimoku.ex5 e XMA_Ishimoku.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par NZDUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1290

