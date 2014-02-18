CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

XXMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1680
Avaliação:
(34)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
xxma.mq5 (7.22 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Xrust & Vinin

A Média Móvel Digital adaptativa XXMA representa um subtipo de Médias Móveis com um filtro digital de tendências laterais. Ela foi feita para separar a direção angular de movimento de preço (tendência) do movimento lateralizado, para efeito de negociações por tendência.

Como você pode ver na figura, durante o movimento de preço a linha XXMA se mantém acima ou abaixo do gráfico de preço, alterando constantemente seu valor e desenhando uma linha de limite e durante um movimento lateralizado ela se mantém em uma posição fixa. O sinal de abertura de posição é formado quando a barra fecha acima ou abaixo da linha do indicador em um trecho inclinado, enquanto que o sinal de fechamento de posição acontece quando há o cruzamento ou o fechamento da linha do indicador para o lado oposto em um trecho horizontal.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 17.08.2009.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador XXMA

Fig.1 Indicador XXMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1271

Exp_XMA_Ishimoku_Channel Exp_XMA_Ishimoku_Channel

Sistema de negociação baseado no rompimento do indicador XMA_Ishimoku_Channel.

XATRStopLevel XATRStopLevel

O indicador fornece valores de Stop Loss para posições em aberto, baseado no indicador XATR.

XMA_Range_Bands XMA_Range_Bands

O canal de volatilidade é uma alternativa interessante à Bandas de Bollinger.

XMA_Range_Bands_HTF XMA_Range_Bands_HTF

É uma variante do indicador XMA_Range_Bands que pode utilizar um período de tempo diferente do período gráfico.