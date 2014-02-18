Autor real:

Xrust & Vinin

A Média Móvel Digital adaptativa XXMA representa um subtipo de Médias Móveis com um filtro digital de tendências laterais. Ela foi feita para separar a direção angular de movimento de preço (tendência) do movimento lateralizado, para efeito de negociações por tendência.

Como você pode ver na figura, durante o movimento de preço a linha XXMA se mantém acima ou abaixo do gráfico de preço, alterando constantemente seu valor e desenhando uma linha de limite e durante um movimento lateralizado ela se mantém em uma posição fixa. O sinal de abertura de posição é formado quando a barra fecha acima ou abaixo da linha do indicador em um trecho inclinado, enquanto que o sinal de fechamento de posição acontece quando há o cruzamento ou o fechamento da linha do indicador para o lado oposto em um trecho horizontal.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 17.08.2009.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador XXMA