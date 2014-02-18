Participe de nossa página de fãs
Autor real:
Xrust & Vinin
A Média Móvel Digital adaptativa XXMA representa um subtipo de Médias Móveis com um filtro digital de tendências laterais. Ela foi feita para separar a direção angular de movimento de preço (tendência) do movimento lateralizado, para efeito de negociações por tendência.
Como você pode ver na figura, durante o movimento de preço a linha XXMA se mantém acima ou abaixo do gráfico de preço, alterando constantemente seu valor e desenhando uma linha de limite e durante um movimento lateralizado ela se mantém em uma posição fixa. O sinal de abertura de posição é formado quando a barra fecha acima ou abaixo da linha do indicador em um trecho inclinado, enquanto que o sinal de fechamento de posição acontece quando há o cruzamento ou o fechamento da linha do indicador para o lado oposto em um trecho horizontal.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 17.08.2009.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador XXMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1271
