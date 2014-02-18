CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_XMA_Ishimoku_Channel - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1229
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação baseado no indicador conversor XMA_Ishimoku_Channel. O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra quando o preço está dentro dos limites do canal.

Coloque o arquivo compilado XMA_Ishimoku_Channel.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo

Resultados do teste para o par GBPJPY H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1268

XATRStopLevel XATRStopLevel

O indicador fornece valores de Stop Loss para posições em aberto, baseado no indicador XATR.

Exp_XMA_Range_Bands Exp_XMA_Range_Bands

Sistema de negociação baseado no rompimento do indicador XMA_Range_Bands.

XXMA XXMA

A Média Móvel Digital adaptativa XXMA representa um subtipo de Médias Móveis com um filtro digital de tendências laterais. Ela foi feita para separar a direção angular de movimento de preço (tendência) do movimento lateralizado, para efeito de negociações por tendência.

XMA_Range_Bands XMA_Range_Bands

O canal de volatilidade é uma alternativa interessante à Bandas de Bollinger.