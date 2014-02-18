Participe de nossa página de fãs
Sistema de negociação baseado no indicador conversor XMA_Ishimoku_Channel. O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra quando o preço está dentro dos limites do canal.
Coloque o arquivo compilado XMA_Ishimoku_Channel.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo
Resultados do teste para o par GBPJPY H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1268
O indicador fornece valores de Stop Loss para posições em aberto, baseado no indicador XATR.Exp_XMA_Range_Bands
Sistema de negociação baseado no rompimento do indicador XMA_Range_Bands.
A Média Móvel Digital adaptativa XXMA representa um subtipo de Médias Móveis com um filtro digital de tendências laterais. Ela foi feita para separar a direção angular de movimento de preço (tendência) do movimento lateralizado, para efeito de negociações por tendência.XMA_Range_Bands
O canal de volatilidade é uma alternativa interessante à Bandas de Bollinger.