Indicadores

Candle Time End and Spread - indicador para MetaTrader 5

Olexiy Polyakov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
95654
Avaliação:
(126)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

Créditos:

Sergeev

O indicador mostra conjuntamente o spread e o tempo que falta para fechar a barra (candlestick).

Configurações:

As configurações têm apenas dois parâmetros: a cor do indicador e a sua localização no gráfico.

Configurações do indicador Candle Time End and Spread

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12611

