Candle Time End and Spread - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 95654
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Créditos:
O indicador mostra conjuntamente o spread e o tempo que falta para fechar a barra (candlestick).
Configurações:
As configurações têm apenas dois parâmetros: a cor do indicador e a sua localização no gráfico.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12611
