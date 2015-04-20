O EA "risk manager" (gerenciamento de risco) controla e limita a perda global para a conta e a perda para cada transação.

Inclue um Trailing Stop para a conta. Quando excede os valores predefinidos (em %), as posições abertas são fechadas pelas ordens de mercado. Todas ordens pendentes são removidas.

A verificação do balanço é realizada uma vez por dia, quando mudam a data. Ele usa a hora do servidor de negociação, ou seja, o tempo da última cotação.

O EA tem sido testado em conta real para os mercados derivativos FORTS (mercado futuro e de opções na Rússia) e conta demonstração MetaQuotes para FOREX.

Parãmetros Expert Advisor