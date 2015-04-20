Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Risk Manager - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3301
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O EA "risk manager" (gerenciamento de risco) controla e limita a perda global para a conta e a perda para cada transação.
Inclue um Trailing Stop para a conta. Quando excede os valores predefinidos (em %), as posições abertas são fechadas pelas ordens de mercado. Todas ordens pendentes são removidas.
A verificação do balanço é realizada uma vez por dia, quando mudam a data. Ele usa a hora do servidor de negociação, ou seja, o tempo da última cotação.
O EA tem sido testado em conta real para os mercados derivativos FORTS (mercado futuro e de opções na Rússia) e conta demonstração MetaQuotes para FOREX.
Parãmetros Expert Advisor
- Day Risk % - porcentagem máxima de perda para um dia.
- Deal Risk % -porcentagem máxima de perda para cada negócio. Valor igual a zero desabilita a função.
- Trailing Stop % - porcentagem do trailing stop para um dia de lucro.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12641
Uma classe para um botão transparente.Uma classe para trabalhar com formatos de botão
Esta classe foi projetada para criar botões interativos com vários estados no gráfico de preços.
Um indicador de sinal tipo semáforo que usa divergências entre dois osciladores WPR com base nos pontos extremos das últimas cinco barras.Force_DiverSign
Um indicador de sinal tipo semáforo que usa divergências entre dois osciladores Force Index com base nos pontos extremos das últimas cinco barras.