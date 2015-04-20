Esta classe foi projetada para criar botões interativos com vários estados no gráfico de preços.

Ela foi desenvolvida para uma competição organizada pela generosa TheXpert. Somos gratos.





Uma demonstação da classe CBtn

Métodos de classe

Create(long chart_id,int sub_wnd,string name,int x,int y,int dx,int dy) - cria um botão com parâmetros:

Identificador de janela Número de subjanela Nome do botão Coordenadas X Coordenadas Y Tamanho horizontal Tamanho vertical

Resources(string img_up,string img_up_active="",string img_dn="",string img_dn_active="",string img_up_disable="",string img_dn_disable="",string img_mask="") - define as imagens para diferentes estados do botão:

Botão normal sem acionamento por pressão Botão acionado pelo cursor Botão acionado por pressão Botão acionado por pressão pelo cursor Botão desabilitado Botão de contorno de máscara

SetUseMask(ENUM_USEMASK mask,int x=0,int y=0) - ajusta a máscara pela cor do pixel específico; a máscara é formada a partir da imagem padrão do botão sem pressão:

Tipo de máscara usada Coordenadas X Coordenadas Y

SetUseMask(ENUM_USEMASK mask,uint acolor) -define a máscara pela cor; a máscara é formada a partir da imagem padrão do botão sem pressão:

Tipo de máscara usada Cor

SetCorner(ENUM_BASE_CORNER corner) - define o canto do gráfico onde o botão ficará ancorado

SetAnchor(ENUM_ANCHOR_POINT anchor) - define o tipo de âncora

SetX(int x) - define a coordenada X

SetY(int y) - define a coordenada Y

SetXY(int x,int y) - método único de configuração das coordenadas X e Y

On(bool state) - define o estado do botão ("true" para pressionado, "false" para sem pressão)

Enable(bool state) - habilitar/desabilitar o botão

Paint(void) - desenhar o botão

Event(int id,long lparam,double dparam,string sparam) - os eventos são transmtidos pelo botão, todos os eventos são duplicados pela função OnChartEvent



GetX(void) - obtem a coordenada X

GetY(void) - obtem a coordenada Y

GetEnable(void) - obtem o estado habilitado/desabilitado

GetOn(void) - obtem o estado pressionado/ sem pressão

GetCorner(void) - obtem o canto do gráfico onde o botão ficará ancorado

GetAnchor(void) - obtem o tipo de âncora

AddText(int x,int y,string font_name,int font_size,color text_color,string text) - adiciona texto para o botão

Coordenadas X Coordenadas Y Nome da fonte Tamanho da fonte Cor do texto Texto

Text(string text) - atualiza o texto do botão (não funciona sem chamar AddText(...) )

Criando um botão

Por padrão, o botão criado tem os seguintes parâmetros:

Sem pressão

Habilitado

Ancorado no canto esquerdo do gráfico

Ancorado no canto direito do gráfico

Configurando a máscara do botão

Por padrão, o botão é criado como normal sem pressão. Pixels transparentes servem como um máscara.

UseMask(MASK_STANDALONE_RESOURCE) - a máscara usa uma imagem específica em Resources(). Se a imagem não for configurada, toda área (retangular) do botão será usada como área de trabalho.

UseMask(MASK_PIXEL,x,y) - a máscara usa a cor específica do pixel. Se a cor do pixel não coincide com a cor especificada, torna a máscara. Se não são usadas coordenadas, então usa-se as coordenadas [0,0].

UseMask(MASK_COLOR,color) - é usado uma cor específica para a máscara. Se a cor do pixel não coincide com a cor especificada, torna a máscara. A cor deve ser definida no formato ARGB.

Exemplo