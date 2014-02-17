CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_XMA_Range_Bands - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1296
Avaliação:
(31)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação baseado no indicador XMA_Range_Bands do Canal Universal de Keltner. O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra, quando o preço está entre os limites do canal.

Coloque o arquivo compilado XMA_Range_Bands.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par NZDUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1278

Demo_IndicatorSetDouble Demo_IndicatorSetDouble

Exemplo de como usar a função IndicatorSetDouble(). Este é um indicador que inverte os valores máximo e mínimo da janela de indicadores e os valores dos níveis em que as linhas horizontais são colocadas.

EMA_RSI_VA EMA_RSI_VA

Média Móvel Exponencial - Volatilidade RSI - Ajustado por José Silva.

XATRStopLevel XATRStopLevel

O indicador fornece valores de Stop Loss para posições em aberto, baseado no indicador XATR.

Exp_XMA_Ishimoku_Channel Exp_XMA_Ishimoku_Channel

Sistema de negociação baseado no rompimento do indicador XMA_Ishimoku_Channel.