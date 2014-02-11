Participe de nossa página de fãs
Demo_IndicatorSetDouble - indicador para MetaTrader 5
1404
- 1404
- Avaliação:
-
2014-02-11
- Atualizado:
Exemplo de uso da função IndicatorSetDouble(). Este é um indicador que inverte os valores máximo e mínimo da janela de indicadores e os valores dos níveis em que as linhas horizontais são colocadas.
O indicador é colocado em janela separada e três linhas horizontais sobre os níveis de 25, 50 e 75 também são adicionados na mesma janela:
//--- exibir três níveis horizontais em janela separada do indicador #property indicator_level1 25 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 75
Então uma assinatura é colocada em função OnInit() para cada nível:
//--- descrições definidas para os níveis horizontais IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"Primeiro Nível (índice 0)"); IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Segundo Nível (índice 1)"); IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Terceiro Nível (índice 2)");As chegadas dos ticks são calculadas durante a operação do indicador na variável tick_counter. A janela do indicador muda a cada 10 ticks - o valor mínimo é alterado de 0 até 100, enquanto o máximo de 100 até 0. Assim, o indicador é "invertido".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1762
