Indicadores

Demo_IndicatorSetDouble - indicador para MetaTrader 5

Visualizações:
1404
Avaliação:
(38)
Publicado:
Atualizado:
Exemplo de uso da função IndicatorSetDouble(). Este é um indicador que inverte os valores máximo e mínimo da janela de indicadores e os valores dos níveis em que as linhas horizontais são colocadas.

O indicador é colocado em janela separada e três linhas horizontais sobre os níveis de 25, 50 e 75 também são adicionados na mesma janela:

//--- exibir três níveis horizontais em janela separada do indicador
#property indicator_level1 25
#property indicator_level2 50
#property indicator_level3 75

Então uma assinatura é colocada em função OnInit() para cada nível:

//--- descrições definidas para os níveis horizontais 
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"Primeiro Nível (índice 0)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Segundo Nível (índice 1)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Terceiro Nível (índice 2)");
As chegadas dos ticks são calculadas durante a operação do indicador na variável tick_counter. A janela do indicador muda a cada 10 ticks - o valor mínimo é alterado de 0 até 100, enquanto o máximo de 100 até 0. Assim, o indicador é "invertido".


Example of using Demo_IndicatorSetDouble() function

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1762

