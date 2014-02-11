Exemplo de uso da função IndicatorSetDouble(). Este é um indicador que inverte os valores máximo e mínimo da janela de indicadores e os valores dos níveis em que as linhas horizontais são colocadas.

O indicador é colocado em janela separada e três linhas horizontais sobre os níveis de 25, 50 e 75 também são adicionados na mesma janela:

#property indicator_level1 25 #property indicator_level2 50 #property indicator_level3 75

Então uma assinatura é colocada em função OnInit() para cada nível:

IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 0 , "Primeiro Nível (índice 0)" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 1 , "Segundo Nível (índice 1)" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_LEVELTEXT , 2 , "Terceiro Nível (índice 2)" );

As chegadas dos ticks são calculadas durante a operação do indicador na variável. A janela do indicador muda a cada 10 ticks - o valor mínimo é alterado de 0 até 100, enquanto o máximo de 100 até 0. Assim, o indicador é "invertido".



