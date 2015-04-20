O indicador desenha candlesticks de um timeframe maior como retângulos coloridos e preenchidos usando os buffers DRAW_FILLING.

Preenchimento dos retângulos coloridos dos candlesticks de acordo com o indicador FiboCandles. Dependendo da direção da tendência o corpo do candlestick é pintado de verde ou laranja, as sombras são pintadas de verde claro ou amarelo.

Este indicador requer a compilação do arquivo FiboCandles.mq5 para funcionar. Colocar no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Fig. 1. O indicador Background_FiboCandles_HTF