Background_FiboCandles_HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 2151
- 2151
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador desenha candlesticks de um timeframe maior como retângulos coloridos e preenchidos usando os buffers DRAW_FILLING.
Preenchimento dos retângulos coloridos dos candlesticks de acordo com o indicador FiboCandles. Dependendo da direção da tendência o corpo do candlestick é pintado de verde ou laranja, as sombras são pintadas de verde claro ou amarelo.
Este indicador requer a compilação do arquivo FiboCandles.mq5 para funcionar. Colocar no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Fig. 1. O indicador Background_FiboCandles_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12547
