Exp_Modified_Optimum_Elliptic_Filter - expert para MetaTrader 5

Um sistema de negociação usando o indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter.

Uma decisão de negociação é tomada quando muda a direção das médias.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo Modified_Optimum_Elliptic_Filter.ex5 do indicador para executar as ordens. Colocar no seguinte caminho de diretório: terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite o uso do Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de configurar o Stop Loss e o Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no link: TradeAlgorithms.

As entradas padrão dos parâmetros do Expert Advisor foram usadas durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit foram usados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de ordens no gráfico

Resultado do teste em 2014 no USDJPY H4:

Fig. 2. Resultado do teste no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12549

