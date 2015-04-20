Autor:

Kim Igor V. aka KimIV

Este indicador de spread mostra os valores mínimos e máximos para a última hora, 4 horas e dia. Duas linhas adicionais mostram os valores mínimos e máximos do spread na barra atual.

Este indicador é muito útil quando se trabalha com conta de negociação de diferentes corretoras.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 6.10.2014.





Fig. 1. O indicador i-Spread