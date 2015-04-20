Participe de nossa página de fãs
i-Spread - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1939
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor:
Kim Igor V. aka KimIV
Este indicador de spread mostra os valores mínimos e máximos para a última hora, 4 horas e dia. Duas linhas adicionais mostram os valores mínimos e máximos do spread na barra atual.
Este indicador é muito útil quando se trabalha com conta de negociação de diferentes corretoras.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 6.10.2014.
Fig. 1. O indicador i-Spread
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12546
