此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。

长方形的填充颜色是根据 FiboCandles 指标的蜡烛条颜色。依据趋势的方向，蜡烛条的实体被喷成绿色或砖红色, 影线被喷成浅绿或黄色。

此 EA 需要指标的编译文件 FiboCandles.mq5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例. 1. 指标 Background_FiboCandles_HTF