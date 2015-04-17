请观看如何免费下载自动交易
Background_FiboCandles_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1345
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。
长方形的填充颜色是根据 FiboCandles 指标的蜡烛条颜色。依据趋势的方向，蜡烛条的实体被喷成绿色或砖红色, 影线被喷成浅绿或黄色。
此 EA 需要指标的编译文件 FiboCandles.mq5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例. 1. 指标 Background_FiboCandles_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12547
