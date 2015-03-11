Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с раскраской свечек индикатора FiboCandles. В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается в зеленый или кирпичный цвета, а тени окрашиваются в салатовый или желтый цвета соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора FiboCandles.mq5.

Рис.1. Индикатор Background_FiboCandles_HTF