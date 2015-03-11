CodeBaseРазделы
Индикаторы

Background_FiboCandles_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2585
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с раскраской свечек индикатора FiboCandles. В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается в зеленый или кирпичный цвета, а тени окрашиваются в салатовый или желтый цвета соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора FiboCandles.mq5.

Рис.1. Индикатор Background_FiboCandles_HTF

