und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Background_FiboCandles_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 958
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers.
Rechtecke werden farbig gefüllt in Übereinstimmung mit den Farben der Kerzen des FiboCandles Indikators. Abhängig von der Trendrichtung wird der Körper der Kerze in grün oder orange gefüllt und die Schatten werden in hellgrün oder gelb gezeichnet.
Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei FiboCandles.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abb. 1. Der Background_FiboCandles_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12547
Dieser Spread Indikator zeigt minimale und maximale Spreadwerte für die letzte Stunde, 4 Stunden und Tag.Exp_Ozymandias
Handelssystem, das den Ozymandias Indikator verwendet.
Handelssystem das den Elder Impulse System Indikator verwendet.Exp_Modified_Optimum_Elliptic_Filter
Ein Handelssystem, das den Modified_Optimum_Elliptic_Filter Indikator verwendet.