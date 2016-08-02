Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers.

Rechtecke werden farbig gefüllt in Übereinstimmung mit den Farben der Kerzen des FiboCandles Indikators. Abhängig von der Trendrichtung wird der Körper der Kerze in grün oder orange gefüllt und die Schatten werden in hellgrün oder gelb gezeichnet.

Der Indikator braucht die compilierte Indikatordatei FiboCandles.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abb. 1. Der Background_FiboCandles_HTF Indikator