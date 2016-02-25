無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Background_FiboCandles_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
このインディケータは DRAW_FILLING バッファを使用して色で満たされた長方形のようなより大きな時間枠のローソク足を描画します。
長方形は FiboCandles インディケータのローソク足の色に応じて満たされます。トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は緑または赤レンガ色、ヒゲは石灰または黄色で塗られています。
このエインディケータは実行のためにコンパイルされた FiboCandles.mq5 ファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。
図１Background_FiboCandles_HTF インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12547
