FiboCandles - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
8363
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Ivan Kornilov
O indicador mostra candles coloridos dependendo da tendência atual e considerando a correção dos níveis Fibonacci, também dá alertas ou avisos de áudio no caso de uma mudança de tendência.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 15.02.2010.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/682
Indicador de tendência. Reversão de tendência é calculado pelo número de candles definidos nos parâmetros de entrada do indicador.NonLagDot
Indicador Nonlagdot calcula uma possível tendência através da oferta e a demanda considerando as forças de mercado que estão dominando.
Mostra os pontos de cruzamento de indicadores RSI (Relative Strength Index) pertencentes a vários períodos.IncStochasticOnArray
A classe CStochasticOnArray foi projetada para o cálculo dos valores do indicador Estocástico sobre os buffers de indicadores. Um exemplo de como utilizar esta classe é fornecida.