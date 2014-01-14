CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

FiboCandles - indicador para MetaTrader 5

Ivan Kornilov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
8363
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Ivan Kornilov

O indicador mostra candles coloridos dependendo da tendência atual e considerando a correção dos níveis Fibonacci, também dá alertas ou avisos de áudio no caso de uma mudança de tendência.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 15.02.2010.

FiboCandles


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/682

XD-RangeSwitch XD-RangeSwitch

Indicador de tendência. Reversão de tendência é calculado pelo número de candles definidos nos parâmetros de entrada do indicador.

NonLagDot NonLagDot

Indicador Nonlagdot calcula uma possível tendência através da oferta e a demanda considerando as forças de mercado que estão dominando.

RSI Strike RSI Strike

Mostra os pontos de cruzamento de indicadores RSI (Relative Strength Index) pertencentes a vários períodos.

IncStochasticOnArray IncStochasticOnArray

A classe CStochasticOnArray foi projetada para o cálculo dos valores do indicador Estocástico sobre os buffers de indicadores. Um exemplo de como utilizar esta classe é fornecida.