Um sistema de negociação usando o indicador Ozymandias.

Uma decisão de negociação é tomada quando a linha do meio do indicador altera a cor.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo Ozymandias.ex5 para executar as ordens. Colocar no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite o uso do Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de configurar o Stop Loss e o Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no link: TradeAlgorithms.

As entradas padrão dos parâmetros do Expert Advisor foram usadas durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit foram usados durante os testes.





Fig. 1. Exemplos de ordens no gráfico

Resultado do teste em 2014 no GBPJPY H4:

Fig. 2. Resultado do teste no gráfico