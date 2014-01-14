Autor real:

Nikolay Kositsin

Os indicadores 2pbIdeal1MA.mq5 e 2pbIdeal3MA.mq5 são médias móveis suavizadas com o algoritmo desenvolvido pela Neutron.

No indicador 2pbIdeal3MA.mq4 este algoritmo suavizado é usado três vezes. Tipos irregulares e exatos de suavidade exigem dois parâmetros de entrada para cada indicador suavizado. Os indicadores são médias móveis para a fixação de tendências vendidas e compradas de forma adequada. O método mais simples de sua utilização baseia-se nos cruzamentos de média móvel lenta com uma rápida.



Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 26.01.2009.



