2pbIdealMA - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1714
Autor real:
Nikolay Kositsin
Os indicadores 2pbIdeal1MA.mq5 e 2pbIdeal3MA.mq5 são médias móveis suavizadas com o algoritmo desenvolvido pela Neutron.
No indicador 2pbIdeal3MA.mq4 este algoritmo suavizado é usado três vezes. Tipos irregulares e exatos de suavidade exigem dois parâmetros de entrada para cada indicador suavizado. Os indicadores são médias móveis para a fixação de tendências vendidas e compradas de forma adequada. O método mais simples de sua utilização baseia-se nos cruzamentos de média móvel lenta com uma rápida.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 26.01.2009.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/390
