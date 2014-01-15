CodeBaseSeções
True RVI - Relative Strength Index (vitalidade) do mercado - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1499
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

VladMsk

Uma alternativa para a substituição do indicador padrão RVI que considera o volume de negócios.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 15.06.2010.  

Fig.1 Indicador True RVI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1157

