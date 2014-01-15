O Exp_2pbIdealMA se baseia no cruzamento de duas médias móveis. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando há o cruzamento da média móvel rápida 2pbIdeal1MA com a lenta 2pbIdeal3MA. O cruzamento para cima da média móvel rápida serve como um sinal de compra. O cruzamento para baixo serve como um sinal de venda.

Coloque os arquivos compilados 2pbIdeal1MA.ex5 e 2pbIdeal3MA.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicator.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste