Exp_2MoHLC - expert para MetaTrader 5
- 1043
O Exp_2MoHLC se baseia nos sinais retirados do indicador 2MoHLC. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando há rompimento do nível zero ou a cor da nuvem muda ou o rompimento do preço da nuvem (depende do dos valores colocados nos parâmetros de entrada).
Coloque o arquivo compilado 2MoHLC_.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
