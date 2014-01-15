O Exp_2MoHLC se baseia nos sinais retirados do indicador 2MoHLC. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando há rompimento do nível zero ou a cor da nuvem muda ou o rompimento do preço da nuvem (depende do dos valores colocados nos parâmetros de entrada).

Coloque o arquivo compilado 2MoHLC_.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste