i_Trend - indicador para MetaTrader 5
- 2092
O Expert Advisor foi reescrita a partir de MQL4, o autor é desconhecido, publicado por Scriptor, Link para a fonte - https://www.mql5.com/en/code/7599.
Como ele funciona
Linha Verde - Diferença de preço com uma das linhas de Bandas de Bollindger ®.
Linha Vermelha - soma dos valores dos indicadores BearsPower e BullsPower multiplicado por -1.
O indicador i_Trend (a terceira janela abaixo) e os indicadores com base no qual é construído: as bandas de Bollinger, BearsPower e BullsPower
Parâmetros
- Price - Tipo de preço utilizado para calcular a diferença de preço e as Bandas de Bollinger.
- BBPeriod - Período das Bandas de Bollinger.
- BBShift - Deslocamento das Bandas de Bollinger.
- BBDeviation - Desvio das Bandas de Bollinger.
- BBPrice - Preço das Bandas de Bollinger.
- BBLine - linha de Bandas de Bollinger usada.
- BullsBearsPeriod - Período de Bulls Bears Power.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1115
