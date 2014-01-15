CodeBaseSeções
i_Trend - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Visualizações:
2092
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
O Expert Advisor foi reescrita a partir de MQL4, o autor é desconhecido, publicado por Scriptor, Link para a fonte - https://www.mql5.com/en/code/7599.

Como ele funciona

Linha Verde - Diferença de preço com uma das linhas de Bandas de Bollindger ®.

Linha Vermelha - soma dos valores dos indicadores BearsPower e BullsPower multiplicado por -1.

O oscilador com duas linhas baseado nas Bandas de Bollinger, BearsPower e BullsPower

O indicador i_Trend (a terceira janela abaixo) e os indicadores com base no qual é construído: as bandas de Bollinger, BearsPower e BullsPower

Parâmetros

  • Price - Tipo de preço utilizado para calcular a diferença de preço e as Bandas de Bollinger.
  • BBPeriod - Período das Bandas de Bollinger.
  • BBShift - Deslocamento das Bandas de Bollinger.
  • BBDeviation - Desvio das Bandas de Bollinger.
  • BBPrice - Preço das Bandas de Bollinger.
  • BBLine - linha de Bandas de Bollinger usada.
  • BullsBearsPeriod - Período de Bulls Bears Power.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1115

