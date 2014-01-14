CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Support and Resistance - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
27237
Avaliação:
(88)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador "Suporte e Resistência" mostra os níveis de suporte e resistência utilizando os indicadores Fractals.

Os cálculos dos níveis de suporte baseiam-se nos "Fractals de baixa (down)" e os cálculos dos níveis de resistência baseiam-se nos "Fractals de alta (up)" dos indicadores Fractals por Bill Williams.

Esta é a versão MQL5 do indicador, publicada na Base de Códigos em 11.08.2006.

Indicador de níveis de Suporte e Resistência

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/401

Entropy Entropy

O indicador que demonstra o poder da entropia das variações dos preços.

Donchian Channels Donchian Channels

Canais Donchian é um indicador de volatilidade para o cálculo da faixa de preço atual usando preços recentes nos valores máximos e valores mínimos.

ColorBars ColorBars

O Indicador ColorBars pinta as barras com cores diferentes, dependendo das mudanças de volume. Se o volume aumentar, a cor é verde, caso contrário, a cor é vermelha.

Plombiers - oscilador no canal Plombiers - oscilador no canal

Este indicador é útil para observar o comportamento do oscilador no canal. Simplifica a avaliação da situação.