Support and Resistance - indicador para MetaTrader 5
- 27237
O indicador "Suporte e Resistência" mostra os níveis de suporte e resistência utilizando os indicadores Fractals.
Os cálculos dos níveis de suporte baseiam-se nos "Fractals de baixa (down)" e os cálculos dos níveis de resistência baseiam-se nos "Fractals de alta (up)" dos indicadores Fractals por Bill Williams.
Esta é a versão MQL5 do indicador, publicada na Base de Códigos em 11.08.2006.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/401
