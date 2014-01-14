O indicador "Suporte e Resistência" mostra os níveis de suporte e resistência utilizando os indicadores Fractals.

Os cálculos dos níveis de suporte baseiam-se nos "Fractals de baixa (down)" e os cálculos dos níveis de resistência baseiam-se nos "Fractals de alta (up)" dos indicadores Fractals por Bill Williams.



Esta é a versão MQL5 do indicador, publicada na Base de Códigos em 11.08.2006.