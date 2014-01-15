Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DRAW_ZIGZAG - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1664
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador plota o Zigzag ("saw") utilizando a máxima e a mínima dos preços.
O estilo de desenho DRAW_ZIGZAG permite desenha seções usando os valores de dois buffers de indicador. Ele se parece com o DRAW_SECTION, mas ele permite desenhar seções verticais dentro de uma barra. A cor, largura e estilo das linhas do Zigzag se alteram aleatoriamente após N ticks. A variável N é definida como parâmetro de entrada, ela pode ser alterada manualmente usando a janela "Propriedades".
Note que as propriedades iniciais do gráfico plot1 (DRAW_ZIGZAG) são definidos usando a diretiva de pré-processador #property, logo, estas propriedades se alteram aleatoriamente através da função OnCalculate().
Veja também: Os Estilos de Desenho em MQL5.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/335
Uma posição inicial é aberta de acordo com os sinais do indicador. (Existem seis variantes). Se a posição se torna não lucrativa, seu volume é aumentado.Exp_BinaryWave
O Expert Advisor Exp_BinaryWave se baseia nos sinais de entrada do oscilador integral BinaryWave.
O indicador níveis de Pivot, os subníveis de Pivot e os níveis de Camarilla desenham os buffers de indicador e as linhas horizontais.MultiJFatlSignal
O indicador MultiJFatlSignal mostra informações da tendência atual usando valores de quatro indicadores JFatl obtidos a partir de diversos períodos de tempo.