O indicador plota o Zigzag ("saw") utilizando a máxima e a mínima dos preços.

O estilo de desenho DRAW_ZIGZAG permite desenha seções usando os valores de dois buffers de indicador. Ele se parece com o DRAW_SECTION, mas ele permite desenhar seções verticais dentro de uma barra. A cor, largura e estilo das linhas do Zigzag se alteram aleatoriamente após N ticks. A variável N é definida como parâmetro de entrada, ela pode ser alterada manualmente usando a janela "Propriedades".

Note que as propriedades iniciais do gráfico plot1 (DRAW_ZIGZAG) são definidos usando a diretiva de pré-processador #property, logo, estas propriedades se alteram aleatoriamente através da função OnCalculate().

Veja também: Os Estilos de Desenho em MQL5.