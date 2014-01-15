Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Pivot Lines TimeZone - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 5788
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador foi reescrito do MQL4, o autor se chama Alejandro Galindo e foi publicado por Scriptor, Link para a fonte - https://www.mql5.com/en/code/7343.
Como ele funciona
O indicador desenha os níveis de Pivot, os subníveis de Pivot e os níveis da Camarilla.
Os níveis podem ser exibidos pelos buffers de indicador (por todo o histórico) e/ou apenas os níveis atuais pelas linhas horizontais.
Desenhando os níveis usando os buffers de indicador
Desenhando os níveis usando os buffers de indicador
Parâmetros
- DayStartHour - Hora de início do dia.
- DayStartMinute - Minutos de início do dia.
- PivotsBuffers - Desenha os níveis de Pivot usando os buffers de indicador.
- MidpivotsBuffers - Desenha os subníveis de Pivot usando os buffers de indicador.
- CamarillaBuffers - Desenha os níveis de Camarilla usando os buffers de indicador.
- PivotsLines - Desenha os níveis de Pivot atual usando as linhas horizontais.
- MidpivotsLines - Desenha os subníveis de Pivot atual usando as linhas horizontais.
- CamarillaLines - Desenha os níveis atuais de Camarilla usando as linhas horizontais.
- ClrPivot - Cor da linha horizontal de Pivot.
- Clrs - Cor das linhas horizontais de S1, S2, S3.
- ClrR - Cor das linhas horizontais de R1, R2, R3.
- ClrM - Cor das linahs horizontais de M0, M1, M2, M3, M4, M5.
- ClrCamarilla - Cor das linhas horizontais da Camarilla.
- ClrTxt - Cor de textos com os nomes das linhas horizontais.
- AttachSundToMond - Anexar as barras de domingo para segunda-feira.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1114
O estilo de desenho DRAW_ZIGZAG permite desenhar seções usando valores de dois buffers de indicador. Ele se parece com o DRAW_SECTION, mas ele permite desenhar seções verticais dentro de uma barra.Terminator_v2.0
Uma posição inicial é aberta de acordo com os sinais do indicador. (Existem seis variantes). Se a posição se torna não lucrativa, seu volume é aumentado.
O indicador MultiJFatlSignal mostra informações da tendência atual usando valores de quatro indicadores JFatl obtidos a partir de diversos períodos de tempo.DRAW_BARS
O estilo de desenho DRAW_BARS é usado para plotar barras usando os valores de buffers de indicador, correspondentes ao preço de abertura, máxima, mínima e fechamento.