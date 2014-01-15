O indicador foi reescrito do MQL4, o autor se chama Alejandro Galindo e foi publicado por Scriptor, Link para a fonte - https://www.mql5.com/en/code/7343.

Como ele funciona

O indicador desenha os níveis de Pivot, os subníveis de Pivot e os níveis da Camarilla.

Os níveis podem ser exibidos pelos buffers de indicador (por todo o histórico) e/ou apenas os níveis atuais pelas linhas horizontais.

Desenhando os níveis usando os buffers de indicador

Desenhando os níveis usando os buffers de indicador

Parâmetros