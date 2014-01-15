CodeBaseSeções
Pivot Lines TimeZone - indicador para MetaTrader 5

O indicador foi reescrito do MQL4, o autor se chama Alejandro Galindo e foi publicado por Scriptor, Link para a fonte - https://www.mql5.com/en/code/7343.

Como ele funciona

O indicador desenha os níveis de Pivot, os subníveis de Pivot e os níveis da Camarilla.

Os níveis podem ser exibidos pelos buffers de indicador (por todo o histórico) e/ou apenas os níveis atuais pelas linhas horizontais.

Desenhando os níveis usando os buffers de indicador

Parâmetros

  • DayStartHour - Hora de início do dia.
  • DayStartMinute - Minutos de início do dia.
  • PivotsBuffers - Desenha os níveis de Pivot usando os buffers de indicador.
  • MidpivotsBuffers - Desenha os subníveis de Pivot usando os buffers de indicador.
  • CamarillaBuffers - Desenha os níveis de Camarilla usando os buffers de indicador.
  • PivotsLines - Desenha os níveis de Pivot atual usando as linhas horizontais.
  • MidpivotsLines - Desenha os subníveis de Pivot atual usando as linhas horizontais.
  • CamarillaLines - Desenha os níveis atuais de Camarilla usando as linhas horizontais.
  • ClrPivot - Cor da linha horizontal de Pivot.
  • Clrs - Cor das linhas horizontais de S1, S2, S3.
  • ClrR - Cor das linhas horizontais de R1, R2, R3.
  • ClrM - Cor das linahs horizontais de M0, M1, M2, M3, M4, M5.
  • ClrCamarilla - Cor das linhas horizontais da Camarilla.
  • ClrTxt - Cor de textos com os nomes das linhas horizontais.
  • AttachSundToMond - Anexar as barras de domingo para segunda-feira.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1114

