O Expert Advisor Exp_BinaryWave se baseia nos sinais de entrada do oscilador integral BinaryWave. O sinal se forma quando a barra é fechada, desde que no indicador haja um rompimento (para cima ou para baixo) do nível zero ou uma mudança na direção da média móvel (depende das opções selecionadas nos parâmetros de entrada).

Coloque o arquivo do indicador compilado BinaryWave.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste