Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_BinaryWave - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1060
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor Exp_BinaryWave se baseia nos sinais de entrada do oscilador integral BinaryWave. O sinal se forma quando a barra é fechada, desde que no indicador haja um rompimento (para cima ou para baixo) do nível zero ou uma mudança na direção da média móvel (depende das opções selecionadas nos parâmetros de entrada).
Coloque o arquivo do indicador compilado BinaryWave.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1095
O Expert Advisor Exp_XMACD se baseia nos sinais do histograma universal XMACD.DRAW_ARROW
O estilo de desenho DRAW_ARROW plota setas (chars).
Uma posição inicial é aberta de acordo com os sinais do indicador. (Existem seis variantes). Se a posição se torna não lucrativa, seu volume é aumentado.DRAW_ZIGZAG
O estilo de desenho DRAW_ZIGZAG permite desenhar seções usando valores de dois buffers de indicador. Ele se parece com o DRAW_SECTION, mas ele permite desenhar seções verticais dentro de uma barra.