Cycle Period

Autor real:

Witold Wozniak

Este indicador é projetado para mensurar um ativo financeiro quando muda a periodicidade de preço.



O indicador em seu buffer varia de acordo com os valores do ciclo de mercado em vigor que nunca é estável por razões óbvias. Este indicador é escrito para ser usado com osciladores para permitir adaptações das constantes mudanças do ciclo do mercado e suas transformações.

O indicador foi inspirado no artigo de John Ehlers "Using The Fisher Transform" publicado em Novembro 2002, na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".



A variável de manipulação (handle) do indicador CyclePeriod deve ser declarada a nível global para permitir que o indicador seja usado em código de outro indicador (por exemplo, no oscilador RVI):

int CP_Handle;

Então, o manipulador (handle) do indicador CyclePeriod deve ser recebido no bloco de inicialização do indicador RVI :

CP_Handle= iCustom ( NULL , 0 , "CyclePeriod" ,Alpha); if (CP_Handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( " Falha para obter o manipulador (handle) do indicador CyclePeriod" ); return ( 1 ); }

Agora temos uma nova variável Alpha que é o parâmetro de entrada usada pelo indicador e a proporção do período médio. Esta variável deve ser transformada para a variável de entrada do indicador desenvolvido.

input double Alpha= 0.07 ;

A variável de entrada Length anterior deve ser removida da lista de parâmetros de entrada, transformando-a numa variável local dentro da função OnCalculate().



O tamanho das arrays usadas para suavizar o indicador são fixadas pelo valor do parâmetro Length :

ArrayResize (Count,Length); ArrayResize (Value1,Length); ArrayResize (Value2,Length);

O valor deste parâmetro está alterado agora. Portanto, é melhor definir os tamanhos dessas arrays para que não sejam menor que o maior valor assumido desta variável.



Ao analisar os gráficos de indicadores podemos ver que esse valor não excede a 100. Portanto, os tamanhos das arrays terão o mesmo valor:

ArrayResize (Count,MAXPERIOD); ArrayResize (Value1,MAXPERIOD); ArrayResize (Value2,MAXPERIOD);

E mais adiante, os valores do período para a barra atual no bloco OnCalculate() devem ser retirados do buffer do indicador personalizado CyclePeriod para serem usados no lugar do parâmetro de entrada Length .

for (bar=first; bar<rates_total && ! IsStopped (); bar++) { if ( CopyBuffer (CP_Handle, 0 ,rates_total- 1 -bar, 4 ,period)<= 0 ) return (RESET); Length= int ( MathFloor (( 4.0 *period[ 0 ]+ 3.0 *period[ 1 ]+ 2.0 *period[ 2 ]+period[ 3 ])/ 20.0 )); if (bar<Length) Length=bar;

Neste caso os quatro últimos valores são retirados do buffer do indicador CyclePeriod e o seu alisamento linear ponderado é realizado, o valor obtido após este processo é utilizado como um período de alisamento Length . E finalmente a linha na extremidade de código do indicador deve ser alterada:

if (bar<rates_total- 1 ) Recount_ArrayZeroPos(Count,MAXPERIOD);

Como resultado, temos o oscilador Adaptive RVI :