Indicadores

Oscilador Adaptivo CG - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1662
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Witold Wozniak

O indicador Oscilador Adaptivo CG se adapta constantemente a mudança dos ciclos de um ativo financeiro do mercado.

Osciladores convencionais exigem constantes ajustes do período do alisamento para se adaptar a condição presente do mercado. Neste indicador este ajuste é executado automaticamente. Isto acontece através do indicador adicional CyclePeriod que calcula o período de alisamento do indicador quanto as condições do mercado presente.

O indicador foi inspirado no artigo de John Ehlers "Using The Fisher Transform" publicado em Novembro 2002, na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

Coloque o arquivo compilado do indicador CyclePeriod no caminho terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Oscilador Adaptivo CG

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/568

