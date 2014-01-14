Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Oscilador Adaptivo CG - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 1662
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Witold Wozniak
O indicador Oscilador Adaptivo CG se adapta constantemente a mudança dos ciclos de um ativo financeiro do mercado.
Osciladores convencionais exigem constantes ajustes do período do alisamento para se adaptar a condição presente do mercado. Neste indicador este ajuste é executado automaticamente. Isto acontece através do indicador adicional CyclePeriod que calcula o período de alisamento do indicador quanto as condições do mercado presente.
O indicador foi inspirado no artigo de John Ehlers "Using The Fisher Transform" publicado em Novembro 2002, na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".
Coloque o arquivo compilado do indicador CyclePeriod no caminho terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/568
Indicador híbrido da média móvel universal e do indicador NRTR. Neste indicador os valores da média móvel são corrigidos com a ajuda do algoritmo NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).iBeta
Indicador que exibe a covariação, correlação e a relação Beta de dois símbolos.
O Detrended Price Oscillator (DPO) mostra os estados do mercado de sobrecompra / sobrevenda possibilitando também a obtenção de sinais de compra e venda.Cycle Period
Este indicador é projetado para mensurar um ativo financeiro quando muda a periodicidade de preço. Cycle Period permite a criação de versões adaptativa de osciladores.