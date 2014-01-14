CodeBaseSeções
Indicadores

CyberCycle - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2178
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Witold Wozniak

John Ehlers e Ward Systems Group desenvolveram a aplicação da Análise Cibernética baseado nos indicadores descritos no livro "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures" escritos por John Ehlers e publicado pela Editora John Wiley & Sons.

Novos métodos eficazes de negociação são apresentados no livro. Os métodos são baseados na implementação de sistemas modernos de processamento digital de sinais para análise de séries temporais financeiras. O autor afirma que "estes métodos provaram sua eficiência em vários mercados com resultados superiores a sistemas de negociação que custam centenas ou mesmo milhares de dólares".

CyberCycle é um dos indicadores apresentados no livro. Métodos básicos de trabalhar com este indicador compreendem a utilização do cruzamento das médias móveis e as mudanças de direção do movimento.

Veja também "Aplicação da Transformada de Fisher e da Transformada Inversa de Fisher à Análise de Mercado no MetaTrader 5".

