CyberCycle - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 2178
-
Autor real:
Witold Wozniak
John Ehlers e Ward Systems Group desenvolveram a aplicação da Análise Cibernética baseado nos indicadores descritos no livro "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures" escritos por John Ehlers e publicado pela Editora John Wiley & Sons.
Novos métodos eficazes de negociação são apresentados no livro. Os métodos são baseados na implementação de sistemas modernos de processamento digital de sinais para análise de séries temporais financeiras. O autor afirma que "estes métodos provaram sua eficiência em vários mercados com resultados superiores a sistemas de negociação que custam centenas ou mesmo milhares de dólares".
CyberCycle é um dos indicadores apresentados no livro. Métodos básicos de trabalhar com este indicador compreendem a utilização do cruzamento das médias móveis e as mudanças de direção do movimento.
Veja também "Aplicação da Transformada de Fisher e da Transformada Inversa de Fisher à Análise de Mercado no MetaTrader 5".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/539
