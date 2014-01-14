Participe de nossa página de fãs
Cyber Cycle Adaptativa - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 1837
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Witold Wozniak
Descrição:
Este indicador Cyber Cycle se adpta constantemente a mudança dos ciclos de um ativo financeiro do mercado.
Osciladores convencionais exigem constantes ajustes do período do alisamento para se adaptar a condição presente do mercado. Neste indicador este ajuste é executado automaticamente. O indicador foi inspirado no artigo de John Ehlers "Using The Fisher Transform" publicado em Novembro 2002, na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".
Coloque o arquivo compilado do indicador CyclePeriod no caminho terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/567
