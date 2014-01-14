CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Cyber Cycle Adaptativa - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1837
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Witold Wozniak

Descrição:

Este indicador Cyber Cycle se adpta constantemente a mudança dos ciclos de um ativo financeiro do mercado.

Osciladores convencionais exigem constantes ajustes do período do alisamento para se adaptar a condição presente do mercado. Neste indicador este ajuste é executado automaticamente. O indicador foi inspirado no artigo de John Ehlers "Using The Fisher Transform" publicado em Novembro 2002, na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

Coloque o arquivo compilado do indicador CyclePeriod no caminho terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

CyberCycle Adaptativa

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/567

Demo_FileTell Demo_FileTell

O script demonstra o exemplo de como usar a função FileTell().

CrossIndex CrossIndex

Este indicador permite exibir o gráfico de um outro par de moedas na janela em separado.

Demo_FileSize Demo_FileSize

O script demonstra o exemplo de como usar a função FileSize().

Projeções Daily Range Projeções Daily Range

Previsão da próxima mudança de intervalo do candle em gráfico diário.