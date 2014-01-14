Autor real:

Witold Wozniak

Descrição:

Este indicador Cyber Cycle se adpta constantemente a mudança dos ciclos de um ativo financeiro do mercado.

Osciladores convencionais exigem constantes ajustes do período do alisamento para se adaptar a condição presente do mercado. Neste indicador este ajuste é executado automaticamente. O indicador foi inspirado no artigo de John Ehlers "Using The Fisher Transform" publicado em Novembro 2002, na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

Coloque o arquivo compilado do indicador CyclePeriod no caminho terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.