O Expert Advisor se baseia nos sinais de entrada do indicador AroonSignal. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando aparece um novo objeto gráfico na forma de diamante colorido, significando que as áreas de sobrecompra / sobrevenda estão se reorganizando e vice versa.

Coloque o arquivo compilado AroonSignal.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste