Experts

Exp_AroonSignal - expert para MetaTrader 5

\MQL5\Indicators\
aroonsignal.mq5 (8.25 KB) visualização
exp_aroonsignal.mq5 (6.98 KB) visualização
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor se baseia nos sinais de entrada do indicador AroonSignal. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando aparece um novo objeto gráfico na forma de diamante colorido, significando que as áreas de sobrecompra / sobrevenda estão se reorganizando e vice versa.

Coloque o arquivo compilado AroonSignal.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1066

