Exp_AroonSignal - expert para MetaTrader 5
O Expert Advisor se baseia nos sinais de entrada do indicador AroonSignal. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando aparece um novo objeto gráfico na forma de diamante colorido, significando que as áreas de sobrecompra / sobrevenda estão se reorganizando e vice versa.
Coloque o arquivo compilado AroonSignal.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1066
